Liveact 2023: "Cyrano de Bergerac" al Centro culturale Aldo Rossi di Borgoricco

Nello splendido teatro Aldo Rossi di Borgoricco, presentiamo un festival in 4 serate con spettacoli di grande qualità. Come l'anno scorso, abbiamo deciso di puntare sulle emozioni, scegliendo spettacoli che di volta in volta e per motivi diversi toccano profondamente lo spettatore. Il nostro obiettivo è farvi percorrere un viaggio di sentimenti, passando per le risate libere e leggere, esplorando lo struggimento amoroso, ricordando le paure intime del tradimento e dell’inadeguatezza, stupendovi con il magico e l’irrazionale, e persino facendovi guardare in faccia i mostri interiori.

Teatro vuol dire storie e la rassegna LIVEact 2023 ne racconta di bellissime. Apriamo il sipario il 30 settembre con L’Archibugio Compagnia Teatrale che lo scorso anno ci hanno tanto appassionato. Quest'anno portano Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, in una versione in chiave moderna che ha vinto numerosi premi per l’originalità della regia e per l’efficacia delle interpretazioni: https://www.cameriniconvista.it/liveact.