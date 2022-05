Lo spettacolo "A Demetra. L’inno alla terra, alla cura, al tempo delle stagioni" in scena all'orto botanico

Presentazione libro e spettacolo a cura di Contrasto e Orto botanico di Padova. Dialogano Alessio Torino e Cristina Dell’Acqua, recita Lucilla Giagnoni. Nella mitologia greca Demetra è la dea della vita che si rinnova. A lei ci si rivolgeva per la fertilità della terra, così come per la fecondità femminile. Dalla sua disperazione per la perdita della figlia Persefone, rapita da Ade e portata negli inferi, nasce l’inverno e dalla sua felicità nel ritrovarla fiorisce la primavera, dando così inizio al ciclo delle stagioni.

In una serata ispirata al mito di Demetra, un intenso dialogo tra poesia e teatro ci invita a ripensare il nostro rapporto con la natura.