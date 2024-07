Spettacoliamo, la rassegna teatro di improvvisazione ad Abano

Spettacoliamo

Rassegna Progetti AMA CambiScena

Che cosa sono i PROGETTI AMA CAMBISCENA?

Nuovi ed inediti format di improvvisazione teatrale creati in autonomia da gruppi di improvvisatori e improvvisatrici con almeno 4 anni di esperienza entrati a far parte delle proposte firmate CambiScena al termine di un percorso di sperimentazione e ricerca.

La rassegna

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

ore 20.30 – I PICCOLI FIABIFERAI Uno spettacolo per famiglie

ore 21.45 – DEEP Sotto la superficie

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

ore 20.30 – PUZZLE Immagina la tua storia

ore 21.45 – ME MYSELF AND I Tutte le mie personalità

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

ore 20.30 – SALOTTI SOVVERSIVI Chiacchiere e storie come a casa tua

ore 21.45 – CARTE IN TAVOLA La giuria si ritira per deliberare

Dove

CRC – Anima & Musica

via Donati, 1 - Abano Terme PD

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno comunque all’interno del CRC

Ingresso

Ingresso gratuito

Prenotazione consigliata al 327 9209225 (con possibilità anche di cenare)

Info web

