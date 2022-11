Al Circolo Culturale Carichi Sospesi "Edipus"

Il grande Silvio Barbiero torna sul palcoscenico padovano dei Carichi Sospesi per la rassegna teatrale Diritti al cuore, che da ottobre 2022 ad aprile 2023 illumina il teatro del Borgo Portello con alcuni tra i più grandi interpreti e attori della scena contemporanea nazionale. Ed è proprio Silvio Barbiero a vestire i panni di un ormai non più giovane capocomico, abbandonato dalla sua compagnia. Egli torna in scena, animato da una scialba rabbia, per mettere in scena una sua scabrossisima versione del testo di Sofocle. Ne verrà fuori una divertente e rivoluzionaria interpretazione del mito e del suo insegnamento.

Il testo è una profonda attestazione d’amore di Giovanni Testori verso il Teatro e la sua natura biforme tra arte e artigianato, scritto in una lingua magmatica di sua invenzione, una fragrante commistione di poesia e materia. Giovanni Testori rappresenta perfettamente quella figura di intellettuale scomodo e al tempo stesso in continua relazione con la società. Un autore la cui pressoché assoluta assenza, in questi tempi oscuri ed efficacemente oscuranti, ce ne segnala l'imprescindibile necessità. Edipus è un testo incandescente ma soprattutto un esercizio di libertà per il pubblico e attore. Per questa edizione della rassegna alcuni spettacoli, tra i quali proprio Edipus in programma domenica 4 dicembre, saranno disponibili anche in una nuova forma digitale a cura della casa di produzione Cinema Key.

Edipus con Silvio Barbiero

Di Giovanni Testori

Scene Alberto Nonnato

Costumi Lauretta Salvagnin

Produzione MareAltoTeatro

La rassegna Diritti al cuore è stata realizzata grazie al contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura. I biglietti sono disponibili sul sito www.carichisospesi.com a partire dagli 8 euro. Tutti gli spettacoli sono riservati ai soci ARCI, sarà possibile tesserarsi in loco la sera dello spettacolo desiderato. La tessera annuale ha un costo di 10 euro e permette di accedere a tutti gli eventi del Circolo: teatro, performances, corsi e workshop così come serate musicali, concerti e readings.