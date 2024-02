Il teatro di Emergency arriva a Padova

Il 10 marzo alle ore 17 presso la Sala Comunale Fronte del Porto in via Santa Maria Assunta 20 (zona Guizza) andrà in scena lo spettacolo Teatrale “C’era una volta la guerra” , prodotto da Emergency ong onlus ed interpretato da Mario Spallino, per la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui.

In 75 minuti di spettacolo si intrecciano fatti, personaggi, riflessioni, dialoghi e canzoni che esplorano la storia recente dimostrando che la guerra non è inevitabile. Il simbolico Orologio dell'Apocalisse, creato nel 1947, ha recentemente avanzato le lancette di 20 secondi a causa dei rischi legati alla guerra nucleare e al cambiamento climatico, portandoci a soli 100 secondi dalla mezzanotte. "C'era una volta la guerra" potrebbe sembrare un'utopia, ma rivela la capacità di immaginare un futuro diverso, dove le azioni straordinarie di persone comuni possono plasmare un destino più umano. Attraverso la narrazione di Mario Spallino e le musiche di Guido Tongiorgi, verremo idealmente trasportati verso un mondo migliore.

Lo spettacolo è organizzato dal Gruppo Emergency di Padova con il contributo del Comune di Padova.