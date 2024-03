Teatro per famiglie domenica alla Alda Merini di Montegrotto: «Non chiamatemi Cenerentola!»

Nuovo appuntamento di teatro per famiglie domenica 24 marzo alle 17 presso il centro culturale e biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme. La compagnia Barabao Teatro metterà in scena «Non chiamatemi Cenerentola».

Celeste, rimasta orfana e alle prese con due sorellastre, risponde a loro e a tutti coloro che si prendono gioco di lei. Per fortuna c’è l’amorevole anziana nonnina che è sempre pronta ad aiutarla nei momenti di bisogno, forse è una maga o forse una fata o…

Certo è che Celeste, così come le diceva la mamma, crede ancora nei miracoli. E i miracoli capitano davvero a lei, sembra essere in continua balìa degli eventi, ma cosa le riserverà il destino? Prima che scocchi la mezzanotte potrebbe accadere… Perché nelle fiabe nulla è impossibile… e magari anche nella realtà? Non è forse vero che i sogni sono desideri di felicità?

L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, è gratuito, ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite.