Colazione a base di cultura e teatro, per i giovani dagli 11 ai 18 anni gli appuntamenti con i “Mug meetings”

Ai Mug Meetings del Teatro de LiNUTILE appuntamento dedicato alla fotografia per giovani dagli 11 ai 13 anni

In un momento storico in cui i selfie e i social network sono gli strumenti principe della comunicazione giovanile, il Teatro de LiNUTILE ha deciso di dedicare alla fotografia uno dei propri “Mug Meetings”, ciclo di incontri per giovani e ai giovanissimi ai Musei Civici agli Eremitani di Padova.

L’appuntamento, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 13 anni, si terrà domenica 22 gennaio, ore 9, e vedrà come ospite Giovanni De Sandre, architetto e fotografo professionista.

Dopo la colazione, fatta tutti assieme nella caffetteria dei Musei, gli attori della Compagnia Giovani de LiNUTILE introdurranno attraverso una performance teatrale il tema della giornata: “Fotografia - Decido cosa ti racconto”.

Insieme al fotografo Giovanni de Sandre i giovani impareranno attraverso l’esperienza laboratoriale, come raccontarsi attraverso le immagini, mantenendo, tuttavia, sempre un atteggiamento critico e consapevole su quello che ciò comporta. Perché, come ebbe a dire il fotografo francese Henri Cartier-Bresson: “La curiosità è essenziale alla fotografia, ma la sua spaventosa controparte è l'indiscrezione, che è una mancanza di pudore”.

Impegnato da oltre quindici anni nei campi più diversi della comunicazione, De Sandre ha lavorato a campagne pubblicitarie, e pubblicazioni editoriali sui temi del lavoro, della natura e della quotidianità. È anche docente universitario a contratto all’Università di Padova e di Ferrara ed interviene periodicamente al Politecnico di Milano e alla Bologna Business School.

I “Mug Meetings” del Teatro de LiNUTILE sono incontri dedicati ai giovani e ai giovanissimi, organizzati con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova per discutere, insieme a esperti e attraverso lo strumento del teatro, temi sociali e culturali, affrontati con un linguaggio a loro vicino. Il tutto in un contesto come quello dei Musei Civici agli Eremitani, un luogo storico della città, evocativo di per sé ma spesso poco conosciuto dai cittadini stessi.

Per partecipare ai laboratori è necessario essere muniti di smartphone. Il costo di partecipazione all’incontro è di 4 euro. Numero di posti disponibili 30.

Per info e prenotazioni

info@teatrodelinutile.com

whatsapp: 3297162225

https://www.teatrodelinutile.com/

https://www.teatrodelinutile.com/mug-meetings-la-cultura-si-fa-a-colazione/

