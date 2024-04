"Il silenzio", di e con Matteo Fantoni il 4 maggio 2024. Partendo dalla famiglia Amati, i primi che nella metà del 1500 concepirono il violino così come lo conosciamo ancora oggi, attraversando i secoli lo spettacolo vuole di far luce sul più grande liutaio di tutti i tempi: il cremonese Antonio Stradivari e il suo “segreto”. Cosa rende così perfetto il suono dei suoi strumenti? È davvero la vernice a rendere i suoi strumenti unici? Esiste veramente un segreto che l'artigiano si portò per sempre con se nella tomba?

Un attore in grado di raccontare un’arte antichissima, metafora della vita e della morte, con delicatezza, simpatia e passione e di trasmettere emozione e commozione nello spettatore attraverso una scenografia essenziale, un tavolo da lavoro, dagli "effetti speciali" semplici, ma efficaci.