“Teatro d’impresa”, due giorni di spettacoli e confronti dove si raccontano le realtà del territorio

Dopo sei mesi di incontri, condivisioni, scrittura e prove, giovedì 9 e venerdì 10 dicembre al Verdi di Padova va in scena il “Teatro d’impresa”. Due serate interamente dedicate alla cultura e alla creatività per una nuova narrazione delle aziende in cui 5 compagnie teatrali del territorio – La Piccionaia, Barabao Teatro, TOP-Teatri Off Padova, Zelda Teatro e Teatro Bresci – daranno vita sul palcoscenico alle drammaturgie nate dalla collaborazione con altrettante aziende venete, OMP Engineering Srl, Luxardo Spa, Cast Bolzonella Srl, Antonio Carraro SpA e La Meccanica Srl di Reffo.

Vedi la locandina evento

Il Teatro d’impresa. Cultura e creatività per una nuova narrazione delle aziende è un’azione pilota che, per la prima volta in Europa, ha visto impegnate 5 compagnie teatrali venete in un esperimento di narrazione di altrettante imprese della nostra regione. Il linguaggio teatrale viene presentato come una nuova modalità di incontro tra impresa e cultura e come modalità innovativa di trasmettere i valori profondi della cultura d’impresa. È un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Padova in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e con il supporto scientifico dell’Università Ca’Foscari di Venezia nell’ambito del progetto InduCCI, finanziato dal Programma di cooperazione europeo Interreg Central Europe, con l’obiettivo di avvicinare le imprese culturali e creative a quelle tradizionali e supportare queste ultime nell’innovazione della narrazione del patrimonio industriale, dei propri valori, luoghi e risorse.

Il 9 dicembre

Ad aprire la serata del 9 dicembre sarà Senza te che farei, una performance nata dall’incontro di un autore e divulgatore come Massimiliano Bucchi con il drammaturgo Carlo Presotto de La Piccionaia e con l’esperienza di una azienda di eccellenza nel campo dei Life support systems come OMP Engineering: uno spettacolo a cavallo tra il monologo comico e la standup comedy che tratta della fragilità dell’umano in una cornice ironica e poetica. Il percorso svolto con Omp si è svolto fisicamente in officina, “invasa” dall’artista in un dialogo con manager progettisti e tecnici, alla ricerca di una pratica in grado di generare idee artistiche e d’impresa in una “osmosi inversa” tra innovazione teatrale ed innovazione tecnologica.

Luxardo elisir. Our story continues è il titolo della performance nata dall’incontro tra la compagnia Barabao Teatro e la Luxardo Spa, una tra le più antiche distillerie d’Europa nata nel 1821: in scena Romina Ranzato, Ivan Di Noia, Cristina Ranzato assieme ad alcuni componenti della Luxardo Family & Company danno vita a un racconto che spazia dall’affascinante storia di questa realtà aziendale alla preparazione dei suoi prodotti, dalla testimonianza della più anziana esponente della famiglia alla musica che ha accompagnato nelle sue fasi l’espansione del Maraschino Luxardo.

Loris Contarini e Gianni Bozza di TOP-Teatri Off Padova hanno invece scelto di parlare di Cast Bolzonella con il nome di uno dei prodotti, Ripstop, che l’azienda usa per i propri vestiti, ma soprattutto attraverso le parole, le voci, la presenza delle persone che la conducono e vi lavorano e che saranno quindi protagonisti dello spettacolo.

Il 10 dicembre

La serata del 10 dicembre si apre con la performance di Zelda Teatro per Antonio Carraro Spa. In scena è rappresentato un dialogo fra uomo e tecnologia, ambientato in un mondo irrimediabilmente compromesso, nel quale Lillibeth interpretata da Alice Marchiori, giovane direttrice del reparto ricerca e sviluppo, addestra un'Intelligenza Artificiale per ritornare a rendere fertile il suolo tramite macchine agricole evolute. Black Box Beethoven racconta perciò non solo di valori aziendali, ma anche di storia, emozioni e dati sbagliati.

La Meccanica e? rumore, ronzio continuo, presse, frese, macchine che forano l’acciaio. Ma e? soprattutto l’insieme di persone che ci lavorano: e? la comunità, il territorio che le vive intorno. Teatro Bresci ha scelto di dare voce a chi, ne La Meccanica di Reffo, ci lavora quotidianamente: sul palco assieme ad Anna Tringali e Giacomo Rossetto sono presenti Roberto Reffo, attualmente alla guida dell’azienda fondata dal padre, e Mario Guarise, operaio che ha vissuto questo passaggio generazionale.

Al termine delle performance si terrà un momento di discussione e confronto con rappresentanti della Camera di Commercio, della Regione del Veneto, del mondo imprenditoriale e del Teatro Stabile del Veneto, guidato dal prof. Fabrizio Panozzo, che ha curato l’ideazione e la realizzazione dell’iniziativa.

Ingresso

Partecipazione gratuita previa prenotazione: PRENOTAZIONE POSTO

La Piccionaia / OMP Engineering Srl

SENZA TE CHE FAREI

di Massimiano Bucchi e Carlo Presotto

con Carlo Presotto

ambiente scenico Giovanni Traverso

tecnico Stefano Capasso

Barabao Teatro / Luxardo Spa

LUXARDO ELISIR

OUR STORY CONTINUES

di e con Romina Ranzato, Ivan Di Noia, Cristina Ranzato

musicisti Andrea Vedovato, Yuri Argentino

Special Guest Luxardo Family & Company

canzoni Ivan Di Noia

supporto tecnico Sara Corsini, Mitch Salm

regia Romina Ranzato

TOP Teatri Off Padova / Cast Bolzonella Srl

RIPSTOP

con Emanuela Dainese

Fulvio Borella

Lorenzo Simionato

Rajae El Amrani

Jonida Sejdini

Mohammad Ripon Mia

Denis Bolzonella

Sandra Cantelli

Gianni Bozza

Loris Contarini

luci Pierluigi Duravia

musiche AAVV

organizzazione e costumi Chiara Masiero

testo e regia Loris Contarini, Gianni Bozza

Zelda / Antonio Carraro Spa

BLACK BOX BEETHOVEN

drammaturgia a cura di Marco Gnaccolini e Filippo Tognazzo

con Alice Marchiori

regia di Filippo Tognazzo

audio e luci a cura di Marco Duse

Teatro Bresci / La Meccanica Srl di Reffo

MECCANICHE

drammaturgia Michele Ruol

con Anna Tringali e Giacomo Rossetto (Teatro Bresci)

e la partecipazione dell'Ing Roberto Reffo e del Sig Mario Guarise (La Meccanica srl)

light designer Andrea Patron

sound designer Edoardo Fainello

dibattito conclusivo

Info web

https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/notizie/news/2021/progetto-inducci-teatro-dimpresa-cultura-e-creativita-per-una-nuova-narrazione-delle-aziende

Locandina articolo da https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/notizie/news/2021/progetto-inducci-teatro-dimpresa-cultura-e-creativita-per-una-nuova-narrazione-delle-aziende