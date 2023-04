Al Teatro Maddalene "All the world is a stage"

Cosa passa per la testa degli allievi di un’Accademia Teatrale al tempo della rivoluzione digitale, durante una pandemia mondiale, nel mezzo di una crisi climatica, sull’orlo di una guerra nucleare? Sono partiti da questa domanda gli artisti della compagnia Sotterraneo, Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa, per lavorare assieme alle allieve attrici e agli allievi attori del III anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, che da venerdì 13 a domenica 16 aprile saranno al Teatro Maddalene di Padova con All the world is a stage, una produzione del TSV-Teatro Nazionale.

I dieci giovani interpreti, Alice Agnello, Isacco Bugatti, Matteo Di Somma, Cosimo Grilli, Silvia Luise, Marcello Luigi Orsenigo, Magdalena Soldati, Leone Tarchiani, Arianna Verzeletti, Mattia Vodopivec, che assieme a Daniele Villa hanno contribuito anche alla scrittura del testo, porteranno in scena uno spettacolo metateatrale con l’obiettivo di invitare attori e spettatori a riflettere sul senso che il fare teatro ha al giorno d’oggi.

Note di regia di Sotterraneo

L’Accademia Teatrale Carlo Goldoni ha proposto a noi Sotterraneo di lavorare con gli allievi e le allieve del terzo anno dandoci carta bianca. Avremmo potuto squadernare classici, recuperare il repertorio della compagnia, cercare nuove traiettorie e invece abbiamo sentito il bisogno di fermarci, fare un lungo respiro e porci questa domanda: cosa passa per la testa degli allievi di un’Accademia Teatrale al tempo della rivoluzione digitale, durante una pandemia mondiale, nel mezzo di una crisi climatica, sull’orlo di una guerra nucleare? All the world is a stage propone un meccanismo metateatrale incentrato sul senso di inadeguatezza che prova oggi chi lavora sulla scena, sul senso d’impotenza di chi nel Terzo Millennio cerca di connettersi all’intelligenza collettiva dal vivo coi mezzi del corpo e della voce, sul senso d’incertezza assoluta che attraversa chi sta per uscire da un’accademia. Piuttosto che scrivere un testo, raccontare una storia, esporre un pensiero, abbiamo lavorato con 10 under30 a un dispositivo teatrale ludico quanto spietato, tutto basato sull’immediatezza della loro presenza: vuoi lavorare in teatro? Sicuro? Come pensi di fare? Dove pensi di andare? Quanto pensi di essere bravo? Quali e quanti fantasmi della storia del teatro ti parlano oggi? Che novità potrai mai rappresentare? Cosa può il lavoro culturale di fronte alla complessità del presente? Che traccia speri di lasciare? Chi ti ascolta, chi ci ascolta, chi ascoltiamo noi? Di cosa parliamo quando parliamo di teatro in questo nostro tempo accelerato e assurdo?

14 > 16 aprile 2023

Teatro Maddalene – Padova

All the world is a stage

Creazione originale Sotterraneo

ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa

scrittura Daniele Villa in collaborazione con le allieve e gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni

con le allieve attrici e gli allievi attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni: Alice Agnello, Isacco Bugatti, Matteo Di Somma, Cosimo Grilli, Silvia Luise, Marcello Luigi Orsenigo, Magdalena Soldati, Leone Tarchiani, Arianna Verzeletti, Mattia Vodopivec

luci Marco Santambrogio

costumi Lauretta Salvagnin

aiuto regia Michele Tonicello

elettricista Roberto Raccagni

assistente costumi Laura Migliorini

foto Serena Pea

produzione TSV – Teatro Nazionale

Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, è Artista Associato al Piccolo Teatro di Milano ed è residente presso l’ATP Teatri di Pistoia

Accademia Teatrale Carlo Goldoni è parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022).

Biglietti

5 euro

Durata

1 h 20' senza intervallo

Calendario

Luogo

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/692_818_all_the_world_is_a_stage

Foto articolo da comunicato stampa - foto Serena Pea