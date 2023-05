Al Teatro Maddalene va in scena "De Sidera", l'ultimo appuntamento di "MaturAzione II. Autofiction"

DE SIDERA

Oggi, cosa intendiamo per desiderare?

De Sidera è un progetto artistico che vuole aprire una riflessione e una pratica sul processo del desiderio. Dal latino, “de” - “sidus, sideris” (stella), interpretabile con: interrogare le stelle, cogliere dalle stelle, fissare attentamente le stelle.

Oggi le stelle non hanno per noi l’importanza che avevano in passato. Non le utilizziamo per orientarci in un viaggio navale, dove orientarsi correttamente potrebbe significare la vita; o ci capita raramente di dormire all’aperto e contemplare il cielo, magari sperando che il resto dell’esercito torni vivo dalla spedizione notturna.

Oggi, cosa intendiamo per desiderare? Abbiamo un processo che ci guida, una costellazione che ci orienta?

Biografia

Vale Tudo è un collettivo artistico creato per l’occasione da Emmanuele Bettari che utilizza il linguaggio delle arti performative per creare riflessioni e aprire un dialogo su temi che riguardano la contemporaneità. L’obiettivo del collettivo è quello di portare avanti una ricerca artistica che esplori un nuovo linguaggio espressivo tra teatro, danza e musica arricchendosi degli elementi del gruppo che hanno attitudini, approcci e propensioni diverse alla scena.

Ingresso

Biglietti 3 euro

Date

Dove

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

FOGLIO DI SALA

Un progetto Vale Tudo

Ideazione e coreografia Emmanuele Bettari

Con Emanuele Bettari, Luca Piomponi, Massimo Scola, Leonardo Tosini

Composizione musicale Leonardo Tosini

Aiuto drammaturgico Anita Barbi

Produzione TSV - Teatro Nazionale

Il progetto Maturazione II. Autofiction è parte dell’ Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022).

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/700_818_de_sidera

Foto articolo da comunicato stampa