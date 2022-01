Teatro Onlife: "Un pianeta da salvare"

Siete pronti a viaggiare nel tempo?! Il Professor Protonicus vi aspetta in laboratorio, ha bisogno di qualche aiutante per la sua nuova e importantissima missione. Il 23 gennaio alle ore 18 su www.teatroonlife.it Fondazione Aida presenta Un pianeta da salvare, spettacolo digitale, inclusivo, sull’educazione e il rispetto per l’ambiente per bambini dai 4 anni.

Lo show verrà replicato alle ore 18.45; sarà tradotto anche nella Lingua dei Segni italiana (LIS) grazie alla collaborazione con AbC Irifor del Trentino, il polo dei servizi per la disabilità sensoriale, e il sostegno di Fondazione Caritro. Lo spettacolo liberamente tratto da Un pianeta da salvare di Peter Brown (Salani Editore) è scritto da Simone Dini Gandini e interpretato da Lucia Messina sul tema dell’educazione e rispetto dell’ambiente.