Teatro in live-streaming per bambini con "Gioppino e la principessa stregata"

Dopo il successo de “Il Paese delle mucche volanti”, l'assessorato all'Istruzione del Comune di Montegrotto Terme ha programmato tre appuntamenti di teatro-live- streaming. Il primo sarà domenica prossima, 28 febbraio, alle 17 con “Gioppino e la principessa streegata” con la compagnia BurattiniBaccanelli.

Ai ragazzi sarà proposto un viaggio al castello di Re Gustavo dove fervono i preparativi per le imminenti nozze tra Arlecchino e la Principessa Maristella. Gli sposi dovranno però vedersela con la strega Maccherona che vuole impossessarsi del regno e per questo fa cadere un maleficio sulla povera principessa. A Re Gustavo e ad Arlecchino, disperati, non resterà che affidarsi all’intervento del coraggioso e intrepido Gioppino.

Come partecipare

Per partecipare allo spettacolo, è importante che gli interessati prenotino il proprio posto all'indirizzo mail info@teatrodellagranguardia.it specificando nome, cognome, e-mail e comune di residenza perché verrà data priorità ai residenti nel Comune di Montegrotto Terme.

Info uteriori

Per ulteriori informazioni e richieste è possibile rivolgersi al numero 3939812287.

