"Perfetti imperfetti" - Parodia comica di "Perfetti sconosciuti"

I BOTTEGAI tornano con nuovo progetto. PERFETTI IMPERFETTI. Durante una serata tra amici la sera del 10 agosto, tra una stella cadente e l'altra, la proposta di fare il gioco dei telefoni proprio come succedeva nel famoso film Perfetti Sconosciuti, crea scompiglio! Segreti, bugie e due vicini di casa un pò troppo invadenti metteranno alla prove la vera AMICIZIA. Uno spettacolo teatrale irriverente e surreale in perfetto STILE BOTTEGAI.

Il pubblico anche quest'anno sarà decisivo per la buona riuscita dello spettacolo Vi aspettiamo per il nostro debutto al Teatro Marconi di Abano Terme in via San Pio X 1 Venerdì 26 maggio alle ore 21. Oppure Sabao 25 maggio alle ore 21. Oppure Domenica 26 maggio alle ore 17. Per info e prenotazioni: 3490832434 - 335 1599276 - 335 5311309

Costo del biglietto 12 euro