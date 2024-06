Al teatro Pietro d’Abano spettacolo sotto le stelle

Prezzo non disponibile

Il Teatro Pietro d’Abano di Largo Marconi, ad Abano, si apre alla città e per la prima volta manda in scena uno spettacolo all’esterno, sotto le stelle. Accadrà venerdì 28 giugno con lo show musicale “Serenata Italiana”, un concerto che prenderà il via alle 21.30.

«Ricreeremo la stessa atmosfera del nostro foyer sul piazzale posto di fronte al teatro», spiega la titolare e direttrice artistica del Teatro Pietro d’Abano, Isabella Biffi. «È un evento sotto le stelle. L’orchestra veneta è formata da bambini, ragazzi e adulti. Proporrà brani di Morricone, pop. Il teatro si vuole aprire al territorio. Proporremo in esterna quello che solitamente facciamo all’interno nel foyer. Ci saranno i tavolini e ci si potrà sedere e ascoltare la musica. L’idea è di rendere questa orchestra come l’orchestra stabile del teatro con all’interno la formazione musicale dedicata ai bambini e ai ragazzi. Si vuole puntare nel 2025 alla formazione musicale, teatrale e di danza dedicata ai giovani».

Per info e prenotazioni: 3280354782.

Info web

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554094511753

https://teatropietrodabano.it/

Foto articolod da comunicazioni stampa