Al teatro Pietro d’Abano omaggio a Chat Baker con Elisa Paladin

Un altro grande evento al Teatro Pietro d’Abano di Largo Marconi, nel pieno centro di Abano Terme. Venerdì 14 giugno, dalle 21.30, è in programma il concerto di musica Jazz & Swing con Elisa Paladin e "The Chat Baker Project". Il quintetto è formato da musicisti sulla scena da moltissimi anni. “Lui non voleva fare altro che suonare il suo strumento e cantare e sperare di lasciare qualcosa di buono dal punto di vista musicale.

Questo sforzo è la sua cosa più bella”. Così scrive Ruth Young, ultima compagna di Chet, nelle note di copertina del libro di James Gavin “Chet Baker La lunga notte di un mito”. Nasce così, proprio dalla necessità di lasciare qualcosa di buono nella musica, quest’omaggio a ChetBaker, grande personaggio del jazz del ‘900, considerato da tutti uno dei migliori se non il miglior trombettista bianco, scomparso il 13 maggio 1988. Nella sua vita controversa, segnata purtroppo anche dalla droga, Chet ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo ed ha passato molti dei suoi ultimi anni in Italia suonando dal vivo e registrando dischi anche con moltissimi musicisti italiani ed europei. È stato per tutti i jazzisti un punto di riferimento soprattutto per la sua capacità di trasformare semplici melodie in vere opere d’arte che sfidano gli anni e le mode. Il quintetto “Omaggio a Chet Baker” è formato da musicisti sulla scena da moltissimi anni. Di solida formazione jazzistica questi artisti hanno tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero suonando con molti nomi del jazz nazionale ed internazionale. Il gruppo propone arrangiamenti dei grandi capolavori di Chet nel periodo degli anni 50/60 con una particolare attenzione alla scelta dei brani (le cui trascrizioni sono state eseguite magistralmente dal sassofonista Ettore Martin).

Tutti i pezzi sono infatti tratti da dischi storici, oggi rarissimi ed introvabili. Le composizioni (quasi tutte firmate da Carpenter) spiccano per il connubio particolarmente felice ed armonico tra la tromba di Chet Baker ed il sax tenore di George Coleman a cui si aggiungono varie sezioni ritmiche. Durante il concerto i musicisti illustreranno la musica da loro stessi proposta e nel contempo parleranno dell’affascinante storia musicale del grande Chet Baker.

Elisa Paladin – voce

Giuliano Perin - pianoforte

Daniele Calore, sax tenore

Maurizio Scomparin, tromba e flicorno

Franco Lion - contrabbasso

Renzo Turcato – batteria

Ingresso 25 euro con consumazione.

Foto articolo da comunicazioni stampa