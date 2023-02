intero 9 euro - ridotto 7 euro over 65 e under 25

Al Teatro Quirino De Giorgio "Scegli!" il 24 febbraio 2023. “Scegli!” è un’avventura in cui il protagonista sei tu! Ispirato ai librigame, storie a bivi. Il pubblico sceglie il proprio eroe e lo lancerà dentro una storia in cui la sua vita sarà costantemente a rischio. Riuscirà il tuo eroe nell’impresa? Non limitarti a domandartelo, perché dipende da te.

Biglietti: intero 9 euro - ridotto 7 euro over 65 e under 25.

Prenotazioni: tel. 353 4345526. Info: info@teatrobelieve.it dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21 e sabato dalle 10 alle 13. Ritiro biglietti la sera dello spettacolo entro le 20.30: https://www.comune.vigonza.pd.it/scegli-teatro-believe.