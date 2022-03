Per “Ragazzi a teatro!” va in scena “Mid summer” a Ponte San Nicolò

È in arrivo nel weekend la nuova proposta teatrale di “Ragazzi a teatro!”, insieme a “PonTeatro” una delle due esclusive rassegne promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ponte San Nicolò (Padova) e affidate alla direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST.

Domenica 13 marzo 2022, alle ore 16.30, presso la Sala Civica Unione Europea (in Piazzale Altiero Spinelli), il cartellone dedicato al pubblico delle famiglie proporrà lo spettacolo “Mid Summer”, a cura di Casa Shakespeare: gruppo altamente innovativo, punto di riferimento per il teatro shakespeariano a Verona, che si è esibito anche al Teatro Basilica di Roma. Si prepara dunque sul palco una particolare versione di “Sogno di una notte di mezza estate”, presentata con un testo che incrocia l’italiano e un inglese facilitato, in modo da risultare accessibile a bambini, ragazzi e adulti. La trama del racconto è evocata da Bottom, attore tronfio che ripercorrerà tutte le vicende da lui stesso spiate: l’amore fra le giovani coppie di amanti divisi da una foresta misteriosa, la presenza di creature magiche come Oberon, Titania e Puck, che giocano a litigare, il vano tentativo degli attori di corte di mettere in scena la storia di Piramo e Tisbe per le nozze dei reali Teseo e Ippolita. Una rilettura ironica e coinvolgente di quella che probabilmente è la più famosa commedia di William Shakespeare, opera capace di conciliare mito, fiaba e vita reale senza soluzione di continuità, con suggestioni che vanno dal mondo classico al folclore inglese: una porta fra due mondi che si spalanca in una magica notte di mezza estate.

Ingresso

Obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata. È possibile prenotare i biglietti tramite Whatsapp al numero 391 7358726.

Costo biglietto: 5 euro.

Informazioni

CAST - www.ilcast.it (pagina Facebook/CAST)

Biblioteca di Ponte San Nicolò

Tel. 049- 8961532

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/midsummer-il-sogno-del-teatro

https://www.facebook.com/castteatro/

Foto articolo da comuicato stampa e da https://www.ilcast.it/calendario/midsummer-il-sogno-del-teatro