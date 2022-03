Gli spettacoli del weekend alla Sala Civica Unione Europea a Ponte San Nicolò

Il primo appuntamento della settiman, che rientra nel programma dedicato alla prosa Ponteatro, è sabato 5 marzo 2022 (ore 21) con la commedia “Cena a sorpresa” della Compagnia Lavanteatro, uno dei capolavori scritti da Neil Simon, che raccoglie una trama di straordinaria ironia e sagacia, affrontando il tema della crisi di coppia, passando dalla leggerezza narrativa delle situazioni, fino a trasmettere con grande intensità la separazione e la possibile riappacificazione di coppie “scoppiate”. Neil Simon, tra gli autori più amati e rappresentati, conduce con sapienza il pubblico al sorriso e sfiora il dramma con la medesima intensità. Ironia e passione convivono e provocano un alternarsi di risate e sagge riflessioni. L’epilogo sarà quello del “vissero felici e contenti”? La vera sorpresa che sottende la cena è proprio quella che l’autore fa al pubblico.

La rassegna è sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune e affidata alla direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua CAST, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura.

In breve

Ponteatro

Sabato 5 marzo 2022 (ore 21)

Sala Civica Unione Europea –Ponte San Nicolò (Padova)

“Cena a sopresa” di Neil Simon

Compagnia Lavanteatro

Biglietto 7 euro

Info web

Domenica 6 marzo

Domenica 6 marzo (ore 16.30) la rassegna Ragazzi a teatro!, ospiterà sul palcoscenico della Sala Unione Europea di Ponte San Nicolò “Nina delle stelle”, scritto da Filippo Tognazzo per la compagnia Zelda Teatro. Una delicata favola moderna sul legame indissolubile fra uomo, Natura, istruzione e diritti. Il pianeta di Nina e Bibi, un tempo verde, lussureggiante e pieno di vita, è ormai ridotto a poco più di un desolato deserto. La vorace Ponzia Panza, il folle inventore Tullio Sballio e l’ignorante Savio Sola hanno sterminato gli animali e le piante, distruggendo perfino le scuole. Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un pianeta bello quanto il suo, dove raccogliere, piante, animali e altre meraviglie per provare a ricostruirlo e ripopolarlo.

In breve

Ragazzi a teatro!

Domenica 6 marzo 2022 (ore 16.30)

Sala Civica Unione Europea –Ponte San Nicolò (Padova)

“Nina delle stelle” di Filippo Tognazzo

Zelda Teatro

Biglietto 5 euro (gratuito fino ai 3 anni)

Info web

