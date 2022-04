“Il Libertino”, lo spettaolo in scena alla Sala Civica Unione Europea a Ponte San Nicolò

Chiude sull’onda del buon umore la rassegna teatrale Ponteatro sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ponte San Nicolò con la direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua CAST.

Sabato 9 aprile (ore 21) il sipario della Sala Civica Unione Europea (in Piazzale Altiero Spinelli) farà da cornice alla commedia, che si tinge di giallo, “Il Libertino”, scritta da Aldo De Benedetti, della compagnia Nautilus Cantiere Teatrale diretta da Piergiorgio Piccoli e Daniele Berardi. Il protagonista è Arduino Rossi, un “Fantozzi” ante litteram, un uomo senza carattere e succube degli altri, che conduce una vita monotona e ripetitiva accanto ad una moglie ipocondriaca e famiglia di lei a dir poco ingombrante. Una domenica pomeriggio qualcosa cambia, da un incontro fortuito con l’affascinante Matilde, una giovane affascinante che lo invita nel suo appartamento. Nonostante mille remore, l’uomo alla fine decide di accettare per dare una svolta alla sua vita. Ma quella che doveva essere solo una scappatella prende una piega inaspettata, che non rispetta i piani di Arduino.

Ingresso

Obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.

Biglietto per Ponteatro 7 euro

Biglietto unico per Ragazzi A Teatro! 5 euro (gratuito fino ai 3 anni)

Info

CAST - www.ilcast.it (pagina Facebook/CAST)

Biblioteca di Ponte San Nicolò

Tel. 049- 8961532

Mail: biblioteca@comunepontesannicolo.pd.it

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/il-libertino

