“La vedova”, lo spettaolo in scena alla Sala Civica Unione Europea a Ponte San Nicolò

Il palco della Sala Civica Unione Europea (in Piazzale Altiero Spinelli, a Ponte San Nicolò) si prepara ad accogliere nel weekend il nuovo spettacolo della rassegna di prosa “PonTeatro”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ponte San Nicolò e affidata alla direzione artistica di Simone Toffanin e della compagnia CAST.

Sabato 2 aprile 2022, alle ore 21, protagonista sarà il gruppo di attori Teatro Veneto Città di Este con “La vedova”, primo folgorante testo di Renato Simoni (Verona, 1875 – Milano, 1952), affidato al debutto, nel 1902, al massimo interprete del teatro veneziano contemporaneo, Ferruccio Benini, già artefice degli ultimi successi di Giacinto Gallina.

Simoni ebbe una breve, ma fondamentale, carriera di commediografo e librettista d’opera fino al 1914, quando assunse il ruolo di critico al Corriere della Sera, mostrando una competenza ed una minuziosità di analisi del teatro dell’epoca rimasti leggendari. Due sono gli aspetti originali de “La vedova” nella storia del teatro regionale: il primo riguarda l’espansione verso l’entroterra veneto della nostra scena dialettale, fino ad allora segnatamente veneziana; il secondo è legato al contenuto e allo studio psicologico e d’ambiente, al quale Simoni aggiunge una sottile introspezione psicanalitica dei personaggi e dei rapporti interpersonali. Apparente contraddizione rispetto all’ambientazione provinciale è la lingua veneziana lagunare in cui Simoni scrisse il testo, giustificata col fatto che solo quel dialetto era riconosciuto all’epoca come ufficiale per il teatro veneto.

Nell’allestimento la Compagnia Città di Este ha voluto rispettare tale caratteristica, ormai da considerarsi storicizzata. La trama si svolge in una cittadina del Veneto, ai primi del Novecento, dove una giovane donna, dopo la morte del marito, va a vivere nella casa dei suoceri, da sempre ostili e contrari al matrimonio del loro unico figlio. Con il passare del tempo però Maddalena, la vedova, riesce a conquistare la simpatia del suocero e dei suoi amici. Questo fino al nuovo bivio che la vita le porrà. Regia di Stefano Baccini.

Obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.

Biglietto per Ponteatro 7 euro

Biglietto unico per Ragazzi A Teatro! 5 euro (gratuito fino ai 3 anni)

CAST - www.ilcast.it (pagina Facebook/CAST)

Biblioteca di Ponte San Nicolò

Tel. 049- 8961532

Mail: biblioteca@comunepontesannicolo.pd.it

https://www.ilcast.it/calendario/la-vedova

