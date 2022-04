Rassegna di cinema e teatro “Tema” al teatro San Clemente

Top - Teatri off Padova, in collaborazione con Centro universitario cinematografico - Cuc, organizzata una rassegna con proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali al Teatro San Clemente, in via Messico - Padova.

Approfondimento sul sito www.teatrioffpadova.com.

Iniziativa realizzata con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Scopri il volantino della rassegna di cinema e teatro “Tema”

Programma

Venerdì 1 aprile

Proiezione film “Orfeo Negro” di Marcel Camus

Proiezione film “Orfeo Negro” di Marcel Camus Sabato 2 aprile

Spettacolo “A tempo di Chico” di Cor-da-idade

Spettacolo “A tempo di Chico” di Cor-da-idade Venerdì 8 aprile

Proiezione del film “Vogliamo vivere!” di Ernst Lubitsch

Proiezione del film “Vogliamo vivere!” di Ernst Lubitsch Sabato 9 aprile

Spettacolo “Cassandra”, regia di Gianni Bozza

Spettacolo “Cassandra”, regia di Gianni Bozza Venerdì 29 aprile

Proiezione del film “Rashomon” di Akira Kurosawa

Proiezione del film “Rashomon” di Akira Kurosawa Sabato 30 aprile

Spettacolo “Nel Bosco” di e con Pierantonio Rizzato

Spettacolo “Nel Bosco” di e con Pierantonio Rizzato Sabato 7 maggio

Spettacolo “Il sogno di un uomo ridicolo” regia di Erica Taffara

Ingresso

Biglietti: proiezioni 5 euro, spettacoli 10 euro

Per informazioni

Top - Teatri off Padova

email info@teatrioffpadova.com

sito www.teatrioffpadova.com

Info web