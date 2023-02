A Padova lo spettacolo "Ti lascio perché ho finito l'ossitocina"

Dopo i primi appuntamenti la rassegna "Dritti al cuore" di Carichi Sospesi Teatro, realizzata con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura prosegue nei suoi appuntamenti domenicali presso il teatro dei Carichi Sospesi in Vicolo Portello.

Domenica 19 febbraio 2023 alle ore 19, la rassegna continua a proporre al pubblico alcuni degli spettacoli e degli interpreti più significativi della scena del teatro off con Giulia Pont in "Ti lascio perché ho finito l'ossitocina". Lo spettacolo, per la regia di Francesca Lo Bue, e con le luci di Luca Carbone ha collezionato una serie di premi e riconoscimenti da parte del pubblico e della critica tra cui Spettacolo più visto al Torino Fringe Festival 2013, Vincitore Festival Monologhi Uno Firenze 2012, Menzione Miglior Testo Originale e finalista concorso Attori Doc di Asti 2013, Finalista al Premio Alberto Sordi di Faenza 2013.

In scena Giulia Pont tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta.Una chiacchierata spassosa e coinvolgente dove pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento e improbabili consigli di parenti e amici s’intrecciano. Un gioco divertente, commovente e catartico. Perché la fine di una storia d’amore è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ognuno. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi.

I biglietti sono già in vendita online, sul sito carichisospesi.com e in biglietteria la sera di spettacolo, a partire dalle ore 18.