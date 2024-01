Dritti al cuore: "Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo"

"Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo", domenica 28 gennaio al Teatro dei Carichi Sospesi in scena le risate di Giulia Pont per guarire il mal d'amore. Dopo il sold-out della scorsa stagione, Giulia Pont torna al teatro del Portello, questa volta con un altro spettacolo che attraverso i linguaggi del teatro, della stand-up comedy e della canzone e che racconta come la fine di una relazione possa diventare un nuovo inizio.

“Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo” nasce come sequel dello spettacolo “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” e si riallaccia al tema della fine dell’amore per raccontare però un punto di vista nuovo. Narra infatti come la fine possa essere, in realtà, un nuovo inizio: scoperta di sé stessi, della propria individualità e liberazione. In un mondo in cui ancora troppo spesso una donna single è considerata come “mancante di un pezzo”, la protagonista lotta contro i pregiudizi della società e della famiglia per affermare sé stessa e i suoi desideri nonostante un padre patriarca, una mamma sessantottina pentita e una zia con l’hobby delle domande inopportune. Nel suo percorso di scoperta di sé stessa si confronta anche con un mondo estremamente avventuroso e talvolta insidioso: l’universo del dating, spesso popolato da “casi umani”. Un viaggio nel quale la accompagna una controversa psicologa. Un percorso a volte tortuoso, a volte esaltante, a volte estremamente comico nel quale la protagonista scopre se stessa, si emancipa dai canoni sociali che le stanno stretti ed esplora l'universo - spesso ancora tabù - del piacere femminile.

Informazioni per gli spettatori:

Spettacolo per un pubblico dai 16 anni in su.

Ingresso per lo spettacolo: 12 euro* al netto dei costi di prevendita. Biglietti disponibili sul sito www.carichisospesi.com e in loco, il giorno di spettacolo dalle ore 18.

e in loco, il giorno di spettacolo dalle ore 18. Gli spettacoli sono riservati a soci ARCI, la tessera, del costo di 10 euro, ha validità annuale e permette di accedere a tutti gli eventi in programma: spettacoli, concerti e reading teatrali.