Teatro al Verde: rassegna per famiglie in piazza Primo maggio a Montegrotto Terme

C'è qualcosa di magico che accade nei mercoledì di lugli, in Piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme. Quando il sole tramonta e l'aria si rinfresca, le luci del palco si accendono e il Teatro al Verde prende vita, portando storie incredibili e avventure straordinarie a grandi e piccini. È un appuntamento da non perdere, un'occasione unica per godere di spettacoli emozionanti sotto le stelle, completamente gratis.

Mercoledì 10 luglio

La rassegna inizia mercoledì 10 luglio alle 21 con un viaggio nel tempo e nello spazio: «Ritorno ad Oz» del Teatro le Maschere/2 Giga di Roma. Dorothy Gale, ora anziana e smemorata, ritorna nella sua vecchia casa in Kansas. Con il badante Pedro al suo fianco e antichi giocattoli che risvegliano i ricordi, Dorothy viene chiamata ancora una volta a Oz per fermare una guerra imminente. Una storia che combina nostalgia e avventura, ispirata al capolavoro di L. Frank Baum.

Mercoledì 17 luglio

Si prosegue mercoledì 17 luglio con «Toma e Carolina» di Anfiteatro - Progetto Piattaforma di Unoteatro di Torino. Tomaso è un bambino solitario che adora i western, un mondo che condivideva con il suo defunto padre. L'incontro con Carolina e la costruzione di una capanna segnano l'inizio di un'avventura che lo porterà a confrontarsi con sé stesso e con il passato. Una storia di crescita e amicizia che emozionerà tutti.

Mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 luglio va in scena «Cucina in punta di piedi» con Veronica Gonzales di Forlimpopoli. Preparatevi a entrare nel mondo di Pellegrino Artusi, visto attraverso gli occhi della sua devota aiutante Marietta. Con la cucina come sfondo, si sviluppa il rapporto tra il burbero Maestro e l'allieva pasticciona e sognatrice. L'attrice utilizza la straordinaria tecnica del Teatro dei Piedi per dare vita a una serie di episodi esilaranti che affascineranno il pubblico di tutte le età.

Mercoledì 31 luglio

L'ultima serata della rassegna ci porta nell'avventurosa fuga di Marco, un bambino arrabbiato, e Lina, un'anziana signora. «Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino» in scena il 31 luglio, sempre alle 21 è uno spettacolo musicale di Annalisa Arione e Dario De Falco, con l'accompagnamento al pianoforte di Enrico Messina, esplora con delicatezza il legame intergenerazionale, offrendo una storia di amicizia che trascende il tempo.

Non perdete l'occasione di vivere queste serate magiche con noi. Teatro al Verde vi aspetta a Piazza Primo Maggio, ore 21, per un mese di luglio indimenticabile. Ingresso libero per tutti.