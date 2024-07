«Cucina in punta dei piedi», gastronomia per famiglie al Teatro al Verde di Montegrotto Terme

Si parla di gastronomia mercoledì 24 luglio a Montegrotto Terme con lo spettacolo «Cucina in punta di piedi» nell’ambito della rassegna di teatro per famiglie «Teatro al Verde». Preparatevi a entrare nel mondo di Pellegrino Artusi, visto attraverso gli occhi della sua devota aiutante Marietta. Con la cucina come sfondo, si sviluppa il rapporto tra il burbero Maestro e l'allieva pasticciona e sognatrice. L'attrice Veronica Gonzales utilizza la straordinaria tecnica del Teatro dei Piedi per dare vita a una serie di episodi esilaranti che affascineranno il pubblico di tutte le età.

I personaggi dello spettacolo sorgono dai piedi e dalle gambe dell’attrice creando invenzioni, gags e coreografie sorprendenti accompagnata da quei giganti (Rossini, Ponchielli, Verdi, Puccini,Collodi) che come lo stesso Artusi hanno fatto l’Italia degli italiani. Questo omaggio a Pellegrino Artusi non vuole essere una biografia né un trattato di cucina, proprio per la scelta espressiva di non usare la parola. Grazie al teatro di figura, gli stimoli saranno più visuali e fantasiosi nella prospettiva di arrivare ad un pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo andrà in scena in Piazza Primo Maggio alle ore 21. Ingresso libero per tutti.

