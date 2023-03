Al teatro Verdi “Il ventaglio” di Goldoni e” Diplomazia” di Cyril Gely

Prezzo non disponibile

Gli anni '40 rivivono al Verdi: da un lato Il ventaglio di Goldoni è riletto come un film neorealista e gli eventi della II Guerra Mondiale prendono vita sul palco con Diplomazia.

17 e 18 marzo 2023 ore 18 (Sala Ridotto)

Una commedia agile e festosa, scritta nel 1764 da Goldoni durante il suo “esilio” parigino, al cui centro non sta un personaggio ma un oggetto: un ventaglio, pegno di due innamorati, la cui perdita scatena un divertente gioco scenico orchestrato con magistrale perizia. Seguendo il suo tragitto impazzito si finisce per assistere a una tempesta emotiva, un temporale sentimentale, che coinvolge tutti i personaggi e che si materializza sul palco come vento che arriva all’improvviso a sconvolgere ma allo stesso tempo a risistemare ogni cosa.

26 marzo 2023 ore

22, 24, 25 marzo 2023 ore 20.30,

?23 marzo 2023 ore 19

26 marzo 2023 ore

Con il testo di Cyril Gely va in scena la storia della liberazione di Parigi e della trattativa tra il generale Dietrich von Choltitz e il console svedese Raoul Nordling. È una notte parigina cupa e opprimente. Il generale è nel suo studio, alle prese con l’ordine di distruggere la città. Quando tutto sembra deciso, appare l’imprevisto che cambia la storia, nelle vesti del console che incanta Von Choltitz con l’immagine di un futuro più umano. Si compie così il prodigio diplomatico che evita distruzione e morte.

