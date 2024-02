Rassegna teatrale “Ritratti d’attore” 2024, a Vigonza “Ladies football club”

Dopo un periodo di chiusura per restauro, si riaprono finalmente le porte del Teatro Quirino De Giorgio di Vigonza (Pd). Può così ripartire la Rassegna di Teatro Amatoriale “Ritratti d’Attore” 2024 curata ed organizzata dall’Associazione culturale Teatrotergola APS di Vigonza. Sette spettacoli di vario genere, in lingua italiana e dialettale, che inizieranno il 3 febbraio e si concluderanno il 20 aprile prossimo.

Domenica 18 febbraio 2024 (ore 18)

LADIES FOOTBALL CLUB

di Stefano Massini

Adattamento teatrale di Carlo Toniato

Regia di Franco Zobia

EnneEnneTeatro APS

Passa lento il 1917, altrove infuria la guerra, ma in quel cortile 11 operaie diversissime tra di loro, decidono di dare una svolta alla loro vita in modo totalmente inaspettato. Una storia d’altri tempi che diventa subito modernissima. Un urlo femminista, un destino che si compie. E quando un destino si compie c’è sicuramente una storia da raccontare. Ascolteremo di una lucida follia, di un sogno straordinario contro tutto e tutti, mariti, padroni, crocerossine e bombe salterine. Un racconto allegro, coinvolgente, a volte amaro, impreziosito e sottolineato da musica dal vivo

Sabato 2 marzo 2024

“TREDICI A TAVOLA”

Commedia brillante di Marc Gilbert Sauvajon

Traduzione di Ada Pasquato Montereggi

Regia di Paola Spolaore

Associazione PADOVATEATRO

Frizzante commedia innescata dalla superstizione di una padrona di casa che si ritrova con tredici commensali alla cena da lei stessa organizzata per la vigilia di Natale. La “sconvolgente” scoperta avviene solo un paio d'ore prima della mezzanotte, orario di inizio della cena medesima. Tutte le strategie abilmente messe in campo per pareggiare il numero degli invitati sembrano fallire, ma la situazione diventa davvero incandescente con l'arrivo di una misteriosa straniera. L'azione si svolge a Parigi, nell'elegante dimora dei coniugi Villardier, verso la metà del XX secolo.

Sabato 9 marzo 2024

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

Regia di Pino Bonaldo

Compagnia Teatronovo APS

La vicenda si svolge all’interno di una locanda, situata nei pressi di Firenze e gestita, dopo la morte del padre, da Mirandolina.

In questa locanda alloggiano due avvenenti nobili signori, il Marchese di Forlipoli e il conte d’Albafiorita, entrambi innamorati di lei.

Un giorno arriva il Cavaliere di Ripafatta che si dichiara ostile alle donne, sfidando in questo modo Mirandolina che, nel giro di pochi giorni riesce a farlo innamorare di sé. Così i giorni passano e Mirandolina si diverte a prendersi gioco dei suoi pretendenti. Nel finale gli eventi sembrano degenerare, ma Mirandolina sistemerà le cose sposando il suo unico pretendente.

Sabato 23 marzo 2024

AL CAVALLINO BIANCO

di Oskar Blumenthal e Gustav Kadelburg

Adattamento teatrale e Regia di Fabrizio De Grandis

Gruppo Teatro FATA MORGANA

La vicenda si svolge negli anni ’70 in Austria. Sulle rive del lago Wolfgang sorge l’albergo “Al Cavallino Bianco” di cui è proprietaria la bella vedova Gioseffa. Di lei è perdutamente innamorato il primo cameriere Leopoldo. Tra i due si innescano continue scintille, schermaglie amorose e ripicche dal momento che l’ostessa del Cavallino Bianco ne respinge fermamente la corte sia perché non vuole mischiare sentimenti e lavoro, sia perché il suo cuore batte per un altro : l’avvocato Bellati, ospite affezionato dell’albergo dove trascorre ogni anno le vacanze estive. Sono alloggiati al Cavallino Bianco anche l’irascibile e sanguigno industriale trevigiano Giovanni Pesamenole, sua figlia Ottilia e la stravagante coppia formata dal prof. Hinzelmann e da sua figlia Claretta. Pesamenole ha in corso una causa legale per plagio con un certo Cogoli, industriale padovano suo concorrente, il quale invia in albergo suo figlio Sigismondo (un bizzarro e vanesio millantatore di conquiste femminili) con il proposito di far sì che Ottilia se ne innamori ed in seguito lo sposi, così da ottenere una composizione amichevole delle controversie legali con il rivale in affari. Ma, si sa…al cuor non si comanda, e così le aspettative sentimentali dei vari personaggi della commedia sono destinate a non realizzarsi. Si crea così una girandola di coppie immaginarie e immaginate, ipotetiche e reali che si scompongono e ricompongono finché, alla fine, ogni cosa troverà il suo giusto posto.

Sabato 13 aprile 2024

ELISIR D’AMOR

di Franco Antolini

Regia di Mirko Segalina

Compagnia teatrale El Gavetin APS

Uno spettacolo divertente e coinvolgente in cui l’interprete, accompagnato dalla voce di una cantante e da una fisarmonica, entusiasma, appassiona, diverte, stimola, seduce, mescolando il racconto con il canto, la musica e il coinvolgimento del pubblico. Il protagonista è l’elisir d’amor che da sempre accompagna la storia dell’umanità, presente nei miti antichi, nei sonetti dei poeti e nei testi di canzoni e infine inebriante pozione magica tra le mani intrecciate di due amanti. Lo spettacolo apre al sogno, all’emozione, alla ricerca del segreto della vita che solo lo spettatore potrà scoprire.

Sabato 20 aprile 2024

“PERPETUA ZOVANE… CASIN IN CANONICA”

di Dante Callegari

Regia di Monica Minotto

Compagnia TEATROTERGOLA APS

In una canonica di un paesino del Veneto arriva la perpetua.

Non la solita zitella, ma una giovane piuttosto attraente. Naturalmente la sua presenza fa sorgere molte perplessità e pettegolezzi nelle “bigotte” che frequentano la chiesa, soprattutto per i continui incontri della ragazza con il nipote del parroco. Un testo teatrale divertente e brillante, dove gli equivoci si sprecano

Info e biglietteria

Teatro Quirino de Giorgio- Piazza Zanella 29 Vigonza (Pd)

Inizio spettacoli sabato ore 20.45

Biglietteria

Biglietto intero 9 euro

Biglietto ridotto 7 euro (Over 65)

Ingresso gratuito: disabili e bambini fino ai 10 anni, se accompagnati

Possibilità di tessera “Posto Fisso”

Info e prenotazioni

Tel. 3534345526

teatrotergola2008@libero.it

https://www.teatrotergola.org/

https://www.facebook.com/CompagniaTeatroTergola

https://www.comune.vigonza.pd.it/

Prenotazioni Biglietti:

Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle ore 21

Sabato dalle ore 10 alle 13.

Ritiro Biglietti prenotati:

Sabato entro le ore 20.30

Apertura Biglietteria: un’ora prima dello spettacolo

Teatrotergola

Sede legale: Piazza E. Zanella n.23 -35010 Vigonza (Pd) –

C. F./ P. iva 00228730289 – cell. 3298990903 – 3471846093

e-mail: teatrotergola2008@libero.it – teatrotergola2008@pec.it web: https://www.teatrotergola.org/

Associazione di Promozione Sociale Iscritta al registro territoriale APS Regione del Veneto PS/PD0460

