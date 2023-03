TEDxPadova “DIECI”, l’appuntamento in Fiera a Padova

TEDxPadova condensa tutti i significati racchiusi nel numero DIECI per celebrare il suo primo vero, grande traguardo. DIECI anni in cui, oltre 150 speaker, hanno condiviso idee di valore con la città di Padova. Uno sguardo a quello che è stato e al futuro che verrà.

Torna il ciclo di conferenze più amato dal mondo con una edizione rinnovata per vivere un pomeriggio all'insegna della condivisione delle idee di valore!

Anche quest'anno sono previste differenti modalità di partecipazione all'evento:

TEDxPadova Conference

Assicurati un posto in sala e goditi lo spettacolo dal vivo. (Ai sensi della normativa vige ancora l'obbligo della mascherina )

Live streaming

Potrai vivere una esperienza unica dove vuoi e con chi vuoi e guardare i talk del TEDxPadova direttamente in live streaming sui tuoi dispositivi.

Anche quest’anno TEDxPadova si fa promotore di iniziative di sostenibilità insieme l'associazione Vite vere Down Dadi, FIMIC.

TEDxPadova vuole avere una concreta azione ambientale e, grazie alla misurazione della propria carbon footprint in collaborazione con UP2You, conferma il proprio impegno per minimizzare l’impatto in termini di emissioni di CO 2 .

Programma

Sabato 15 aprile;

ore 14 apertura accrediti.

Dalle ore 15.30 alle 19 - TEDxPadova Talks

Ingresso C, Via Goldoni - Padova Congress

Come raggiungerci

Riduciamo l’impatto della CO 2 con una mobilità consapevole, ti invitiamo ad utilizzare i mezzi!

con una mobilità consapevole, ti invitiamo ad utilizzare i mezzi! BUS: 2-7-10

La fiera è facilmente raggiungibile dalla stazione (850 metri)

Padova Congress è dotato di parcheggi dedicati: Parcheggio E (parcheggio a pagamento)

