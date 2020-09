TEDxPadova IDentità + Countdown al PortoAstra

Torna TEDxPadova con una edizione rinnovata e ricca di novità: un unico biglietto per vivere un weekend all'insegna della condivisione delle idee di valore!

Sabato 17 ottobre

TEDxPadova affronterà il tema dell’IDentità che occupa una posizione centrale all’interno del dibattito filosofico e sociologico contemporaneo.

12 Speaker, 12 idee di valore da condividere, 8 sale

Domenica 18 ottobre

Ted Countdown iniziativa globale per sostenere e accelerare le soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni.

5 talk, 5 idee per affrontare la crisi climatica, 8 sale

Quest'anno sono previste tre modalità di partecipazione all'evento:

TEDxPadova Conference (Sala 8) Assicurati un posto nell'unica sala in cui 12 speaker dal vivo si alterneranno sul bollino rosso in puro stile TED. Live streaming nelle sale 2, 4, 5 e 7, potrai vivere una esperienza unica e guardare i talk del TEDxPadova direttamente in live streaming sul grande schermo. Online: potrete seguire l'evento ovunque voi siate. Vi basterà registrarvi e prima dell'evento riceverete il link di partecipazione dal quale accedere e godervi lo spettacolo!

Programma:

- Sabato 17 ottobre

Ore 13 apertura accrediti

Dalle 15 alle 18.30 TEDxPadova Talks

- Domenica 18 ottobre

Ore 8.30 apertura accrediti

Dalle 10 alle 12.30 TEDxPadova Countdown

Misure covid-free

TEDxPadova ha completamente ridisegnato l'evento nel rispetto dell’evoluzione e delle incertezze dettate dalla pandemia, senza rinunciare alle sue unicità:

Vendita biglietti esclusivamente online;

Team di volontari dedicato per informazioni ed assistenza;

Misurazione della temperatura corporea all'ingresso;

Accessi scaglionati alle diverse aree dell'evento;

Dotazione di gel e prodotti disinfettanti.

Come raggiungerci:

Riduciamo l’impatto della C02 con una mobilità consapevole.

Ti invitiamo ad utilizzare i mezzi.

Cinema PORTOastra - Via Santa Maria Assunta. 20 – PADOVA

Tram (fermata Santa Maria Assunta, di fronte al cinema).

Pista ciclabile

Dal centro 5 minuti

Dalla stazione ferroviaria 10 minuti

Caselli autostradali

A13 (Padova-Bologna)

A4 (Padova-Venezia)

Parcheggi

Il cinema è dotato di parcheggi a raso e interrati per 250 posti auto

