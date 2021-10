TEDxPadova N-YOU, l'evento online e al Padiglione 11 della fiera

Affrontare nuove sfide, andare su terreni mai calpestati, innovare, avviare nuovi percorsi, ma anche rinnovarsi, attraverso la capacità di rimettersi in discussione e diventare così una “nuova versione di noi stessi”.

"Il segreto del cambiamento non è nel combattere il vecchio ma nel costruire il nuovo" (Socrate)

Torna il ciclo di conferenze più amato dal mondo con una edizione rinnovata per vivere un pomeriggio all'insegna della condivisione delle idee di valore!

Anche quest'anno sono previste differenti modalità di partecipazione all'evento:

TEDxPadova Conference Assicurati un posto in sala in tutta sicurezza e goditi lo spettacolo dal vivo. (Ai sensi della normativa vige l'obbligo di GREENPASS)

Live streaming Potrai vivere una esperienza unica dove vuoi e con chi vuoi e guardare i talk del TEDxPadova direttamente in live streaming sui tuoi dispositivi.

Quest'anno TEDxPadova si fa promotore del riuso, attivando tutta una serie di inizative con Humana People to People volte a minimizzare lo spreco e promuovere le best practices, diventando così sempre più sostenibile.

TEDxPadova vuole avere una concreta azione ambientale e, grazie alla misurazione della propria carbon footprint, conferma il proprio impegno per minimizzare l’impatto in termini di emissioni di CO?.

Acquista subito il tuo biglietto: https://cutt.ly/VWJ8WFI

Programma:

Sabato 9 ottobre

Fiera di Padova - Pad .11

Ore 13.30 apertura accrediti

Dalle ore15 alle 19.30 TEDxPadovaTalks

Misure Covid-free

TEDxPadova ha progettato l'evento nel rispetto dell’evoluzione e delle incertezze dettate dalla pandemia, senza rinunciare alle sue unicità:

Controllo Greenpass all'ingresso;

Vendita biglietti esclusivamente online;

Team di volontari dedicato per informazioni ed assistenza;

Accessi scaglionati alle diverse aree dell'evento;

Dotazione di gel e prodotti disinfettanti;

Distanziamento

Sanificazione degli spazi

Come raggiungerci:

Riduciamo l’impatto della C02 con una mobilità consapevole.

Ti invitiamo ad utilizzare i mezzi

BUS: 2-7-10

La fiera è raggiungibile facilmente dalla stazione (850 metri)

Parcheggi

La fiera è dotata di parcheggi.

Info e curiosità

www.tedxpadova.org

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2927375230862060

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...