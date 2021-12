TEDxPadova Salon "Allenati a vincere", appuntamento in Fiera a Padova

Prezzo non disponibile

Sold-out in poche ore per l’edizione straordinaria del TEDxPadova Salon "Allenati a vincere", un regalo di Natale che Carlo Pasqualetto, licensee di TEDxPadova, e tutto il team condividono con la città e con la nostra community, in collaborazione con G.S. Fiamme Oro Padova e la Polizia di Stato.

Allenàti o Allénati a vincere?

8 speaker d'eccezione saliranno sul palco del TEDxPadova Salon per raccontarci l'importanza della tenacia e dell'allenamento per il raggiungimento dei propri obbiettivi.

Per la prima volta sul palco, tra gli altri, i 3 ori olimpici di Tokyo 2020, protagonisti dell’indimenticabile estate italiana.

Programma

13.30 – Apertura accrediti

15.30 – Inizio dell’evento

18.30 – Fine dell'evento

Dove

Ingresso C, Via Goldoni Pad .11

PARK A PAGAMENTO DEDICATO ALL'EVENTO: E

Come raggiungerci:

Riduciamo l’impatto della CO2 con una mobilità consapevole.

Ti invitiamo ad utilizzare i mezzi

BUS: 2-7-10

La fiera è facilmente raggiungibile dalla stazione (850 metri)

Ai sensi della normativa vige l'obbligo di GREENPASS e di utilizzo della mascherina per tutta la durata dell'evento.

Consulta qui l'informativa completa.