TEDxPadovaSalon Democrazia Digitale, ecco come seguire l'incontro online

La diretta streaming nazionale inizierà alle ore 9 e terminerà alle ore 23. I nostri speaker andranno in onda dalle 11 alle 12.

L'evento #DEMOCRAZIADIGITALE, è la staffetta di eventi TEDx organizzati da 24 team TEDx italiani, durante la quale 50 speaker ci aiuteranno a comprendere quali sono le nuove libertà e i nuovi doveri della società digitale.

Di cosa parleremo?

Di come il digitale abbia cambiato il tema dei diritti e della democrazia.

Quando?

ll 2 giugno 2021! La data scelta non è casuale. In questo giorno si celebra infatti, il 75° anniversario della Repubblica: un momento perfetto per fermarsi e interrogarsi sul ruolo del digitale all'interno della democrazia.

Come partecipare?

Registrandosi gratuitamente su Eventbrite. https://lnkd.in/eRYV6WZ

Nato come gabinetto universitario, nel 1923 l'Osservatorio Astronomico di Padova divenne un ente giuridico autonomo, mantenendo la sede della Specola e la proprietà di tutti gli strumenti; Nel 2002, persa la sua personalità giuridica è divenuto una delle principali strutture di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Ente di Ricerca nazionale preposto allo studio della scienza del cielo.

L’Osservatorio, infatti, che da oltre due secoli produce ricerca di alta qualità a livello internazionale, dal 1994 ha scelto di aprire alla città il suo nucleo più antico, la torre appunto, trasformandola in museo astronomico.

Il percorso museale si snoda attraverso tutta la torre (200 gradini) toccando tutte le sale utilizzate dagli astronomi padovani dei secoli scorsi, ove sono in esposizione antichi strumenti.



Il 2 giugno il museo riaprirà i battenti alle visite guidate in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Ecco gli speaker

Professore Associato di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di Padova è coordinatore del progetto multidisciplinare AI Society e del progetto di ricerca dei Fondi di Sviluppo Europei su Urban Data.

Giornalista e docente di giornalismo digitale presso l'Università IULM. Scrive di attualità, politica e trend digitali tra gli altri per Vanity Fair, Il Foglio, Wired e Donna Moderna e per il canale digitale Will.

Scrittore e giornalista del Messaggero, si occupa prevalentemente di temi culturali. Romano d'adozione e apolide per vocazione è autore di romanzi noir di cui ricordiamo “Il ritratto di Venere”, “La confraternita della rosa nera” e"Rapimenti virtuali”, romanzo che fa parte della collana, Digital Investigation, dedicata al crime in ambito digitale.

Opinionista e saggista nel corso degli anni ha ricoperto vari ruoli istituzionali: sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Senatore e Sindaco della città di Padova. Ha fondato l'Associazione Scuola Veneta di Politica dedicata alla formazione dei cittadini, in particolare giovani, nel campo della politica e delle istituzioni democratiche.

