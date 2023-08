A Montegrotto Terme la rievocazione storica medievale "Il Tempo di Berta"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nell'incantevole Parco Mostar, dall'8 al 10 settembre 2023, prende vita "Il Tempo di Berta", un evento mozzafiato che vi farà immergere nell'epoca medievale.

Sarà come fare un balzo nel passato, perché un borgo medievale autentico prenderà forma davanti ai vostri occhi. Vi accoglierà una locanda, dove potrete gustare prelibatezze dell'epoca e immergervi nell'atmosfera magica di un tempo dimenticato.

Ma non è tutto! Un corteo storico attraverserà le strade di Montegrotto, trasportandovi in un'epoca di cavalieri valorosi, nobili dame e intrighi di corte. Vedrete sfilare sbandieratori, giocolieri e musicisti che riempiranno l'aria di melodie antiche.

E la magia del teatro vi coinvolgerà ancora di più! Straordinarie rappresentazioni teatrali vi faranno rivivere la leggenda e talentuosi attori vi regaleranno sorrisi e emozioni indimenticabili.

Ma la sfida più avvincente vi aspetta con il Palio delle Sei Contrade! I quartieri si contenderanno la vittoria in una competizione intrisa di passione, abilità e orgoglio medievale. Siete pronti a sostenere la vostra contrada preferita e a incitare i valorosi cavalieri nella loro corsa verso il trionfo?

E per concludere in bellezza, un banchetto medievale con uno spettacolo di fuoco vi lascerà senza parole. Assaporerete pietanze autentiche, preparate secondo antiche ricette, mentre il fuoco danzerà davanti ai vostri occhi, creando un'atmosfera incantata di meraviglia e mistero.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vivere il Medioevo come mai avete fatto prima. Segnatevi le date, 8, 9 e 10 settembre 2023, nel vostro calendario e preparatevi per un'avventura unica nel suo genere.

Siete pronti a tuffarvi nell'incanto de "Il Tempo di Berta"? Vi aspettiamo nel meraviglioso Parco Mostar di Montegrotto Terme. Preparatevi a essere testimoni di una rievocazione storica che vi lascerà senza fiato!

Scopri di più su www.laleggendadiberta.it

Info web

https://laleggendadiberta.it/

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2402&area=H

https://www.facebook.com/events/945154153452581/

Foto articolo da https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2402&area=H e da evento Facebook