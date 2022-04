“Tempo di Pasqua al Pollini” con uno speciale appuntamento musicale

“Tempo di Pasqua al Pollini” è lo speciale appuntamento musicale promosso dal Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova per prepararsi alla solennità delle feste pasquali. Il concerto per soli, coro ed ensemble strumentale del Conservatorio diretto dal maestro concertatore Francesco Loregian, docente di Esercitazioni corali all’Istituto padovano, si terrà domenica 10 aprile 2022 alle ore 18 all’Auditorium “Pollini” e vedrà l’esecuzione di musiche sacre composte per la Settimana Santa da importanti autori del Sei-Settecento, oggi raramente proposti, quali Antonio Caldara (Venezia, 1670 - Vienna, 1736) e Giacomo Carissimi (Marino, 1605 - Roma, 1674). Di Caldara, definito anche l’“Haendel italiano”, compositore estremamente prolifico, attivo a Mantova, Roma, in Spagna e a Vienna, dove collaborò, fra gli altri, con Pietro Metastasio, osannato sia come operista che come autore di musica oratoriale e sacra, si ascolteranno la Sinfonia n. 12 in la minore per orchestra d’archi e basso continuo, dal carattere austero, nata come introduzione all’oratorio “La Passione di Gesù Christo Signor nostro”, scritto nel 1730 su testo proprio di Metastasio, e lo “Stabat Mater” per soli, coro e orchestra: composto nel 1726 sulla sequenza di Jacopone da Todi, ossia il più celebre testo quaresimale, un’opera in cui ogni nota è cesellata sul testo per descriverne con pienezza il dramma, con soluzioni musicali raffinatissime (d’altronde lo stesso Bach aveva una considerazione tale di Caldara da trascriverne le opere per studiarle a fondo). Solisti: Laura Vedovato, soprano, Sara Tommasini, contralto, Riad Bashi, tenore, Anton Luongo, basso. Di Carissimi, compositore determinante in epoca barocca per la produzione sacra e in particolare per la definizione e l’evoluzione dell’oratorio in lingua latina, verrà proposto “Jephte”, oratorio per soli, coro a 6 voci, organo, cembalo e basso continuo, considerato uno dei grandi capolavori del genere.

La musica trasmette all’ascoltatore i diversi “affetti” evocati dalla vicenda biblica, in cui il condottiero degli Israeliti Jephte per propiziarsi la sorte nella battaglia contro gli Ammoniti fa voto di immolare in sacrificio a Dio la prima persona incontrata dopo la vittoria e questa sarà la sua unica figlia. Solisti: Sofia Busolo, soprano, Sara Tommasini, contralto, Riad Bashi, tenore, Anton Luongo, basso.

