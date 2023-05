Un tempo per te: degustazione, yoga e suono

Il 27 Maggio Marco Sambin e lo yoga wine, evento di degustazione e yoga. Sei mai stato in cantina da Marco Sambin? Vuoi regalarti una mattinata di relax? Vuoi fare una ricarica di energia? Allora è proprio la giusta occasione. Per la location tra le piu' belle dei Colli Euganei e per la filosofia che Marco trasferisce ai suoi vini abbiamo scelto di unire la degustazione allo yoga. Due momenti che creano benessere , la degustazione racconta il territorio e il rispetto per la natura ,lo Yoga trasmette serenità e salute.

Sarah, Martha e Psyche saranno i tre vini in degustazione , la guida e i racconti del produttore ci faranno immergere nelle bellezze del nostro territorio padovano. Brunch in terrazza con i prodotti dell'orto "di Casa Sambin"con un panorama mozzafiato!

Yoga sotto agli ulivi guidato da Chiara Lana con il supporto di Cristina e Paola per il Bagno di Suono e pillole di massaggio. Dalle ore 10 alle 15. Iscrizioni entro il 24 Maggio Cantina Italiana Piazza Europa,30 Noventa Padovana Pd al 375 689 7360. 50 euro