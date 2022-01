“Il tempo rimasto”: il film di Daniele Gaglianone al Lux con la presenza in sala del regista

20.30, in replica mercoledì 26 alle 18.30 e alle 20.30

Quando Dal 24/01/2022 al 24/01/2022 20.30, in replica mercoledì 26 alle 18.30 e alle 20.30

Presentato fuori concorso al 39° Torino Film Festival, “Il tempo rimasto” di Daniele Gaglianone esce ora nelle sale italiane e inizia un tour delle sale in compagnia del regista. Lunedì 24 gennaio, alle 20.30 , Gaglianone sarà al cinema Lux per presentare il suo film in compagnia di Stefano Collizzolli, coautore del soggetto.

Un omaggio a una generazione eccezionale. Così il regista Daniele Gaglianone (autore di film celebrati come La mia classe, Ruggine, Nemmeno il destino) definisce il suo documentario Il tempo rimasto, una poetica e commossa riflessione sulla vecchiaia e sul trascorrere del tempo. Un film intimo e coinvolgente, che con delicatezza raccoglie le testimonianze e i ricordi di una cinquantina di persone nate prima degli anni Quaranta e giunte vicino al termine del loro viaggio. Quelle che raccontano sono storie universali, che parlano d’amore, di amicizia, di lavoro e di famiglia, memorie che abbracciano intere esistenze dall’infanzia alla vecchiaia.

La pellicola nasce all’interno di un progetto dell’Istituto Luce finalizzato a creare un archivio del Novecento attraverso le testimonianze di persone provenienti da vari ambiti sociali, professionali e culturali.

Oltre alla proiezione accompagnata dalla presentazione del regista di lunedì 24, il film sarà in replica al Lux anche mercoledì 26 , in due orari diversi ( alle 18.30 e alle 20.30 ). A entrambe queste proiezioni sarà presente in sala Stefano Collizzolli.

