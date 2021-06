Cantiere all'Opera: "Tenore e baritono, grandi arie d'Opera" sotto le stelle a Padova

Terzo appuntamento con la lirica di Cantiere all'Opera giovedì 1 luglio 2021 alle ore 21 sotto il cielo stellato del Chiostro Barbarigo (spazio cinema all'aperto). Dopo il successo de L'Elisir d'amore dello scorso 20 Giugno questa volta saranno le "Grandi arie d'Opera per tenore e baritono" ad emozionare il pubblico.

I protagonisti sono due artisti già applauditi sul palco di Cantiere all'Opera nell'allestimento di Don Carlo: il tenore Rosolino Claudio Cardile e il baritono Matteo Jin. Ecco alcuni dei brani in programma che eseguirà il baritono Matteo Jin: Largo al factotum da il Barbiere di Siviglia, Vien Leonora da La Favorita, Eri tu da Un ballo in maschera, Cortigiani vil razza dannata da Rigoletto; mentre dalla voce del tenore siciliano Rosolino Cardile ascolteremo La mia letizia infondere da I Lombardi, Pourquoi me reveiller da Werther, Che gelida manina da La Bohème, E lucevan le stelle da Tosca. Questi ed altri cavalli di battaglia sono il programma del concerto accompagnato al pianoforte dal Maestro Franco Massaro. Presentazione a cura di Alessandro Bertolotti.

Informazioni e contatti

Ingresso intero: 10 eruo. Ridotto studenti: 5 euro. Soci: ingresso gratuito.

Ricordiamo che sarà sempre possibile effettuare l'iscrizione a Cantiere all'Opera in qualità di Socio versando la quota associativa annuale di 50 euro (offerta valida anche per chi avesse già acquistato i biglietti degli scorsi concerti e volesse tramutarli in quota associativa versando solamente la differenza). L'iscrizione, oltre ai vantaggi che offre, è un sostegno morale ed economico di fondamentale importanza per permettere all'Associazione di proseguire nei propri progetti, per questo ringraziamo anticipatamente tutti coloro che decideranno di sostenerci.

Prenotazione obbligatoria dei posti chiamando il numero 331 1611301.

Web: https://www.cantiereallopera.com/.

