“La Teoria del Colore”, lo spettacolo al Teatro Tom Benetollo

T come TEATRO, rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Tre teatri della città – Teatro Tom Benetollo (Stanga), Piccolo Teatro Don Bosco (Mandria) e Teatro Excelsior (Mortise) - ospiteranno undici spettacoli di compagnia teatrali del panorama nazionale e grandi ospiti come Natalino Balasso, Giuliana Musso, Dario Vergassola e Carlotta Vagnoli. La rassegna è a cura di TARASSACO TEATRO e MAT – Mare Alto Teatro.

Domenica 26 marzo

Domenica 26 marzo alle ore 21 il Teatro Tom Benetollo (Via Tonzig,9 – Padova) in scena una produzione ariaTeatro con la voce di Chiara Benedetti e le musiche di Candirù, La Teoria del Colore, trame di visioni delineate con stupore dalle lettere di Vincent Van Gogh al fratello Theo. Una composizione di suggestioni raccolte dalle lettere che Vincent Van Gogh scrisse al fratello Theo durante gli ultimi anni della sua vita. Appassionati scritti nei quali con una semplicità disarmante riversa i propri turbamenti e le scoperte miracolose. Incontrare le visioni raccolte in queste lettere, tratteggiate come solo l'occhio di un pittore può fare, ha lasciato fiorire nelle nostre solitudini e nelle nostre contemplazioni il pensiero di una nuova commistione di parole e musica. Le musiche composte da Iacopo Candela si intrecciano a una trama di visioni, effetti di colori e di luci rievocati nelle parole di Chiara Benedetti.

Ingresso a pagamento (euro 10).

