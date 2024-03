Terme Comedy Show: stand up Schersito & Burlesque con Lisa Cherry Lips e Cast Schersito

Un 8 Marzo alternativo e scoppiettante al CRC Anima&Musica di Abano Terme con Terme Comedy Show. La rassegna di stand up più bella della città - anche perchè è l'unica. Ospiti 3 comici padovani del collettivo artistico Schersito: Alessandro Verdicchio, Andrea Pilotto ed Elena Agugiaro. Questa data sarà arricchita dalla meravigliosa e seducente arte del Burlesque della performer veneta LISA CHERRY LIPS.

Un tuffo per la Stand up Comedy e il Burlesque che si fondono in una unica serata per rivivere quelle atmosfere tipiche dei Comedy Club americani degli anni ’50.

Ingresso Libero (prenotazione consigliata. PRENOTA il tuo comodo posto in prima fila (ma anche seconda, terza...) su Whatsapp al +39 339 6568607.