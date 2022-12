Termina a Galzignano il tour su Casanova scritto da Zecchin e Zorzi

Le radici storiche e culturali della Serenissima e del territorio in cui vivono raccontate attraverso la musica e il teatro. E' iniziata da Limena, dalla sala Falcone e Borsellino, il tour per la provincia di Padova di Alias Music, con lo spettacolo “Casanova e la studentessa”, scritto a 4 mani dal cantautore padovano Federico Zecchin per la parte di testi e musica e dall’esperto divulgatore della Storia di Venezia Pieralvise Zorzi per la parte storica. Lo spettacolo ha girato per i teatri della provincia di Padova, toccando i principali comuni, fino alla fine dell’anno, con ingresso libero. L'ultimo spettacolo è previsto domani 4 dicembre alle 17.30 presso l’Auditorium Comunale di Galzignano

Zecchin

«L’idea dello spettacolo – spiega Federico Zecchin, cantautore, già imprenditore ma con la passione per la musica – mi è venuta ancora pre pandemia, quando ho capito, parlando con i ragazzi più giovani, che poco o nulla ne sanno della storia della "Repubblica più meritevole della libertà" come diceva Napoleone, di quanto è durata la Serenissima prima di passare sotto l’Italia con il plebiscito del 1866. Faccio notare che l'Impero Romano d'occidente è durato 871 anni, mentre la Repubblica della Serenissima ha più di 1100 anni di storia, eppure anche nei testi scolastici troviamo a malapena una paginetta relativa alle Repubbliche Marinare. Eppure vediamo anche oggi, con la stretta attualità, quanto sia importante parlare della storia e delle radici del nostro territorio, soprattutto alle giovani generazioni, ma perché no anche ai rispettivi genitori, perché siano anche un po' orgogliosi di essere veneti depositari di tanta cultura e bellezza. Ecco perché ho deciso di usare un linguaggio immediato e intergenerazionale, quale quello della musica, per andare a ritroso attraverso l’affascinante figura di Casanova e riportare così ai giorni nostri la storia della Serenissima»

Michele Corso

«Sono felice di poter dare il la, nel vero senso della parola, agli spettacoli dedicati alla storia della Serenissima raccontata ai ragazzi, proprio nel nostro Comune, - queste le parole di Michele Corso Assessore all’identità veneta del Comune di Limena- anche perché assolutamente in linea anche con il mio mandato e con il senso del mio assessorato. E’ un pezzo di storia che dobbiamo recuperare e insegnare soprattutto alle giovani generazioni, per leggere il presente con la conoscenza del territorio e di quanto successo in oltre 1000 anni di storia»

Barichello

«Confidiamo di portare fortuna al tour di Casanova e la studentessa – continua Jody Barichello assessore alle manifestazioni e grandi eventi del comune di Limena – che avrà la sua prima al Teatro Falcone Borsellino e magari, nel proseguo del tour, anche nelle scuole del territorio, per dare voce e spazio all’importante messaggio che Zecchin e Zorzi porteranno attraverso il linguaggio della musica e del teatro». Casanova e la studentessa, nel prossimo futuro, dopo il tour nella provincia di Padova, ha l’ambizione di proseguire nel resto del Veneto e in particolare nelle scuole, per andare a stimolare soprattutto i più giovani, che la storia la studiano nei libri, dove spesso il racconto della Serenissima non viene raccontato come meriterebbe.