"Terra", il monologo di e con Lucilla Giagnoni all'Orto botanico di Padova

Prende il via martedì 22 giugno, alle 21, l'edizione 2021 di "Risvegli", il festival che l'Università di Padova dedica alla scienza e alla curiosità. Ad aprire la manifestazione il monologo "Terra" di e con Lucilla Giagnoni, una riflessione teatrale intorno ai temi proposti dalla Carta della Terra.

Il rispetto e l’attenzione per la vita, l’integrità ecologica, la giustizia economica e sociale, la democrazia, la non violenza e la pace in uno spettacolo che ancor più risuona sulla scena dell’Orto botanico in apertura del festival quest’anno dedicato al nostro Pianeta. In caso di pioggia o maltempo la data di recupero sarà comunicata il giorno prima dello spettacolo a tutti i prenotati.

Biglietti: la partecipazione allo spettacolo è su prenotazione ed è compresa nel biglietto di ingresso all’Orto, ridotto a 5 euro a partire dalle ore 20. Martedì 22 giugno, nella fascia oraria tra le 20 e le 23, è prevista un'apertura serale straordinaria delle sole serre del Giardino della biodiversità, con biglietto ridotto a 5 euro. Restano valide le consuete gratuità.

La partecipazione all'iniziativa è su prenotazione. Per prenotarsi: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/terra-un-monologo-di-e-con-lucilla-giagnoni/. La prenotazione alla singola attività consente di accedere in Orto senza necessità di effettuare la prenotazione normalmente prevista per l’ingresso.

