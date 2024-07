Terra, spettacolo teatrale itinerante all'Orto Botanico

Mercoledì 17 luglio l'Orto botanico propone TERRA, lo spettacolo ideato e realizzato dal collettivo Clochart: problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta sono molti e minacciano seriamente l’ecosistema Terra: ci si è resi conto che le risorse della Terra non sono illimitate e che non possono essere sfruttate all’infinito.

La Terra grida il suo lamento! Da questo urlo parte lo spettacolo, una terra non più fertile ma arida dove due astronauti partiti per esplorare la luna scoprono la bellezza della Terra, che vista dallo spazio appare come un’isola bellissima e preziosa in un vuoto illimitato.

L'evento è itinerante ed è previsto in due turni, alle 19 e alle 20.30.

Il biglietto (tariffa unica 6 euro; gratuito 0-5 anni) è acquistabile online o presso la biglietteria dell'Orto (aperta dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.15), fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni e per prenotare: https://bit.ly/terra_ortobotanico

Foto di Collettivo Clochart