"Terracqua", mostra di ceramiche di Monica Perin alla sala Kobal di Porta Ognissanti

Inaugurazione: 27 gennaio, ore 17.30

Nell’ambito del Bando la “Città delle Idee, Comune di Padova”, in collaborazione con Comitato Mura di Padova e associazione Progetto Portello, l’Associazione Culturale Fantalica APS è lieta di presentare l’esposizione della ceramista Monica Perin dal titolo Terracqua.

L'esposizione, allestita presso la sala Kobal di Porta Ognissanti - Piazza Portello, dal 27 gennaio 17 febbraio, mira a valorizzare il percorso di quest’artista padovana, formatasi presso l’istituto d’arte Pietro Selvatico al Portello e la scuola di ceramica di Cadoneghe.

L’amore per la natura e in particolare per i fondali marini hanno condotto la ceramista ad una riflessione sulle forme fluide e sui colori cangianti tipici delle profondità del mare. Monica ha portato nelle sue ceramiche la mobilità e i colori dell’acqua, rendendo le sue “terre” espressione della continua mutazione dell’elemento acqua.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso libero

Orario: giovedì-venerdì-sabato, dalle 14.30 alle 17.30

Associazione Culturale Fantalica APS

Via Giovanni Gradenigo 10, Padova

Da Lunedì a Venerdì, ore 10 - 14 // 16 - 20

Mobile 348 3502269 | Telefono 049 2104096

fantalica@fantalica.com

Info web

https://www.fantalica.com/event/esposizione-ceramiche-terracqua/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/terracqua

