“Territori da mangiare”, mercatino enogastronomico a Villa dei Vescovi

Domenica 10 ottobre 2021 dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17) Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia (PD), sarà teatro di “Territori da mangiare”, un mercatino enogastronomico - a ingresso gratuito – che avrà come protagonisti gustosi prodotti del territorio e che verrà ospitato nell’elegante corte di questa affascinante dimora cinquecentesca, direttamente ispirata ai temi della classicità e circondata dal verde, nel contesto così speciale del paesaggio dei Colli Euganei.

Saranno presenti alcuni espositori attentamente selezionati dal FAI e da Slow Food Bassa Padovana, che proporranno ai visitatori oli, pane, grissini e altri panificati provenienti da grani antichi, ma anche confetture, miele, salumi locali e tanto altro.

La manifestazione sarà anche l’occasione per effettuare – a pagamento – visite libere alla scoperta della Villa del FAI, raffinatissimo esempio della cultura umanista veneta, in cui architettura, arte e paesaggio interagiscono fra loro in continui rimandi visivi negli spazi delle logge e delle terrazze ma anche negli interni riccamente affrescati. E ancora, alle ore 11, 12, 15 e 16 saranno proposte speciali visite guidate per approfondire la natura agricola e rurale del Bene, grazie al racconto della storia del brolo e più in generale dell’anima produttiva della villa.

In più, presso la Caffetteria Bistrot si potrà gustare uno speciale menù a km 0: dall’aperitivo al dolce, un viaggio gastronomico attraverso i prodotti dei Colli Euganei. Per informazioni e prenotazioni: 049/7999657.

Per partecipare alle visite libere e guidate alla Villa è vivamente consigliata la prenotazione sul sito www.villadeivescovi.it.

Per informazioni sull’evento e prenotazioni consultare il sito www.villadeivescovi.it . In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Con il Patrocinio del Comune di Torreglia.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Biglietti di ingresso (ingressi ogni 30 minuti, dalle ore 10 alle 17; chiusura manifestazione ore 18):

Ingresso al mercatino: gratuito.

Visita libera alla Villa: Intero 11 euro; Ridotto (6-18 anni) 5 euro; Studenti fino a 25 anni 6 euro; Iscritti FAI e Residenti Comune di Torreglia gratuito; Biglietto Famiglia 27 euro.

Visita guidata alla Villa: Intero 20 euro; Ridotto (6-18 anni) e Studenti fino a 25 anni 10 euro; Iscritti FAI e Residenti Comune di Torreglia 6 euro.

Per ulteriori informazioni : tel. 049/9930473; faivescovi@fondoambiente.it.

Modalità di visita in sicurezza

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l'accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) . La certificazione verde è richiesta anche per l'ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio .

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo essere dotati di mascherina per accedere ai Beni. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti che avranno effettuato la prenotazione riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

