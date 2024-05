Diabete a colori: test della glicemia a digiuno in piazza Roma a Montegrotto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mattinata di prevenzione del diabete domenica prossima, 26 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Roma a Montegrotto Terme. Grazie all’impegno Lions Club Abano Terme Euganee, Lions Club Abano Terme "Gaspara Stampa" e Lions Club Montegrotto Terme Via Annia, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato Terme Euganee e l'Avis di Montegrotto Terme e con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme chi si presenterà a digiuno avrà la possibilità di fare, gratuitamente, un test della glicemia. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto «Diabete a colori».

Il diabete è una malattia determinata da una mancata produzione o un utilizzo non appropriato dell’insulina; se non diagnosticato precocemente e trattato in modo adeguato può determinare gravi danni alla salute. Questa malattia interessa il 7% della nostra popolazione mentre il 15% presenta una condizione di prediabete senza saperlo.

Grazie al progetto "Diabete a Colori", promosso dal distretto Lions 108 Ta3, in questi anni sono stati elaborati migliaia di test di prevenzione eseguiti nel territorio in collaborazione con Croce Rossa, Avis, Anci Veneto e Fand.

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2632&area=H