Tg pro loco: il format di Unpli Veneto che racconta i volontari della regione

Prosegue con successo per il “Tg Pro Loco”, il format dedicato ai volontari veneti in onda tutti i giovedì alle 19 sulla pagina Facebook di UNPLI Veneto.

Un appuntamento apprezzato e atteso non solo dal mondo Pro Loco ma anche da un pubblico ben più vasto, curioso di conoscere le tante iniziative che i volontari stanno mettendo in cantiere per le prossime settimane.

Ospiti della V puntata, in onda giovedì 8 aprile alle 19, saranno:

Antonio Chemello, presidente della Pro Loco di Sandrigo (VI), organizzatrice della celebre Festa del Bacalà; Fabio Baccin, presidente della Pro Loco di Fonte (TV), promotrice della “Io sono socio della Pro Loco di Fonte” e dell’iniziativa “Crea il tuo uovo di Pasqua”; Carlo Rigo, presidente della Pro Loco di Galliera Veneta (PD) che, con la propria campagna di tesseramento, è arrivata fino alla Fenice di Venezia, consegnando la tessera al loro concittadino, il Tenore Roberto Menegazzo.

Infine, sarà presente anche il presidente provinciale Unpli Padova e vicepresidente UNPLI Nazionale con delega al patrimonio culturale e UNESCO, Fernando Tomasello.

Tg Pro Loco: una finestra aperta sul mondo del volontariato Veneto.