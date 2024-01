"The Blues Brothers Approved" al Gran teatro Geox

A Padova arriva The Blues Brothers Approved, la più grande e famosa produzione teatrale dei Blues Brothers al mondo, approvata da Dan Aykroyd e Judith Belushi: l'appuntamento è per il 18 aprile 2024 al Gran Teatro Geox!

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di lunedì 22 gennaio online su Ticketmaster, Ticketone e nei circuiti e punti vendita autorizzati.

Durante gli anni ’70, da una commedia di John Belushi e Dan Aykroyd, nascono i The Blues Brothers (il nome fu un’idea di Howard Shore), che diventano da subito un fenomeno negli USA con il successo del primo album “Briefcase Full of Blues” e poco dopo si confermano in tutto il mondo,

grazie all’iconico film diretto da John Landis. Ha acquisito lo status di Cult Movie, è annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico, la sua colonna sonora è stata dichiarata da un sondaggio della BBC (nel 2004) come la più bella della storia del cinema e alcuni brani (da Everybody Needs Somebody To Love a Think, passando per Soul Man) non sono mai usciti dalle playlist contemporanee.

Approvata e concessa in licenza da Dan Aykroyd e Judith Belushi (la moglie di John), nel 1991 nasce The Blues Brothers Approved che, dopo l’anteprima al “West End” di Londra e una residenza di sette settimane a Chicago, ha riempito per 20 anni i teatri di tutto il mondo, portando lo spettacolo in Europa, Brasile, Australia, Africa, Medio Oriente e Asia.

Con Brad Henshaw nel ruolo di Jake, i fratelli anarchici, Jake ed Elwood, sono tornati per rimettere sottosopra i teatri di tutto il mondo. Con un soul tonante, rhythm & blues, intrattenimento brillante e una eccezionale band del vivo, questo show torna per ribadire che il vero spirito del blues è senza tempo!

A grande richiesta The Blues Brothers Approved arriva in Italia per regalare una notte ricca di grande musica, movimento, briv idi ed emozioni: un’esperienza unica che riporterà soul and blues direttamente nei nostri cuori. Con nuove scenografie, nuove mosse e tante sorprese, la produzione originale è pronta per scuotere il pubblico e regalare emozioni indimenticabili con una scaletta che sarà un’ode ai grandi classici: Everybody, Shake Ya Tail Feather, Sweet Home Chicago, Think, Respect, Gimme Some Loving, etc…

E ricordate, questo è il nostro piccolo segreto... non una parola alla Polizia, OK?

