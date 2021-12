The Cure, live alla Kioene arena

Torna la band icona guidata da Robert Smith The Cure.

Opening Act: The Twilight Sad 2022 European Tour

Esattamente sei anni dopo l’ultimo tour nelle arene europee ed italiane, The Cure tornano in Italia con un nuovo spettacolo e un album di prossima pubblicazione. La band icona del rock britannico guidata da Robert Smith sarà in concerto giovedì 3 novembre 2022 ore 19 alla Kioene Arena di Padova. Biglietti in prevendita dalle 9 del 10 dicembre 2021.

Nel 2021 The Cure sono Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere), Reeves Gabrels (chitarra). Ad aprire il concerto la band scozzese The Twilight Sad. Leggi di più

L'evento a Padova

3 novembre 2022

19

Kioene Arena- Padova

Biglietti da 63,25 euro + commissioni

https://zedlive.com/evento/live-the-cure/

Foto articolo da comunicato stampa