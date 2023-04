“The Elton Show”, i grandi successi di Elton John al Piccolo Teatro

Arriva giovedì 20 aprile alle 21.15 a Padova al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana), per la prima volta in un teatro della città del Santo, “The Elton Show”, l'evento con i grandi successi di Elton John interpretati dal cantante-compositore australiano C.J. Marvin, giramondo con base in Norvegia e dalla sua band.

Lo show, tappa del tour europeo ”The Greatest celebration of the Rocket Man”, si preannuncia unico e irripetibile, ed è stato organizzato dall'Associazione Piccolo Teatro per festeggiare una stagione di cinema, prosa, lirica e musica che ha segnato il ritorno ai fasti del pre-Covid, ed è anche inserito nel calendario della rassegna "Padova Spettacoli 2023” dell'Associazione Tempi e Ritmi.

Chi ha avuto la fortuna di vederlo già dal vivo dice che "The Elton Show", unicamente coinvolgente e molto di più che non un semplice “tributo somigliante”, lricrea gioiosamente il magico spirito di Elton John e la sua musica. C.J. Marvin si esibisce brillantemente nel ruolo di Elton John vestendo i suoi costumi sfarzosi, cantando in modo ineccepibile e suonando il pianoforte, accompagnato da una band live di cinque elementi super-rodata oltre che da tre coriste di ottimo impasto vocale.

Lo show ricopre 4 decadi di musica inconfondibile, dagli anni ’70 ad oggi, presentando i più grandi successi di Elton John; dall’intramontabile Your Song e rockers come Saturday Night’s Alright For Fighting, passando per I’m Still Standing e Can You Feel The Love Tonight?

Per milioni di persone le pluri-premiate canzoni di Elton hanno formato la colonna sonora delle loro vite durante i diversi decenni. Assieme al suo stile eccentrico ed alle performance energiche, Elton John è diventato una leggenda nel mondo della pop music.

"The Elton Show" cattura tutta l’essenza di Elton John, e quando C.J. Marvin canta accompagnato dalla sua band e dalle sue coriste, pare proprio che sia Elton stesso sul palco! I due si sono incontrati alcune volte e nel 1984 C.J. Marvin fu invitato agli spettacoli di Elton John al Teatro-Tenda Lampugnano di Milano. Mentre attendeva le limousine di Elton e Band, C.J. si sedette al pianoforte e cominciò a giocare con pezzi di brani di Elton. Dopo aver sentito la performance improvvisata del giovane C.J. Elton gli disse: “Tu sei il migliore me stesso che abbia mai sentito!”

Ingresso

Prezzi: 24 euro - 22 euro (ridotto over 65 e studenti max 26 anni) - 20 euro (associati Piccolo Teatro) + dir. prev.

Prevendite su www.liveticket.it Cartoleria Cera una volta (via Asolo 9) e Cartoleria Prosdocimi (vicolo Pedrocchi 10)

Info web

Info https://www.piccolo-padova.it/the-elton-show/ tel. 351.6607652

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.piccolo-padova.it/the-elton-show/